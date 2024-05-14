В Москве задержали блогера за угрозы расправой участникам СВО Волк: в Москве задержали 36-летнего блогера, который оскорблял участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Зеленоградском административном округе Москвы задержали блогера, который угрожал участникам спецоперации расправой, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. Им оказался 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области.

Коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой, — сообщила Волк.

Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Заведено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения. В квартире задержанного провели обыск, изъяты компьютерная техника и средства мобильной связи.

Ранее в Чите убили участника СВО, который вернулся в город в отпуск. 55-летний знакомый зарезал мужчину, пока тот спал на территории автосервиса. Кроме того, убийца пытался расчленить труп бойца, но его на месте преступления застигли другие сотрудники СТО. Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за преступление против личности. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Свердловской области женщина убила участника спецоперации, который отказался покупать ей подарок. Перед этим злоумышленница распивала спиртное вместе с военным.