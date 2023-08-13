В Москве задержали балконного стриптизера за голый танец перед школьницей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой мужчина, проживающий в Нагорном районе Москвы, разделся перед 13-летней школьницей, сообщает Telegram-канал SHOT. Девочка сообщила о произошедшем матери, а та обратилась в полицию. Полицейские задержали эксгибициониста. Им оказался 57-летний рабочий с местной стройки. Прежде он был судим за захват заложников.

Инцидент произошел, когда школьница возвращалась домой по Чонгарскому бульвару. Мужчина, находившийся на балконе с панорамным остеклением, попросил ее подойти поближе, а затем сорвал с себя шорты и стал танцевать стриптиз.

Ранее сообщалось, что в Чите 14-летняя девочка отбила младшую сестру у похитителя. Дети играли во дворе, когда к ним подошел неизвестный мужчина. Воспользовавшись тем, что старшая сестра отвлеклась, злоумышленник стал звать восьмилетнюю девочку к себе в машину, обещая показать котенка. После того как ребенок отказался, мужчина попытался тащить его силой. Девочка закричала, чем привлекла внимание старшей сестры. Она начала бить похитителя, вскоре он сдался и сбежал.

После инцидента соседи вызвали полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего».