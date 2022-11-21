В Москве задержали активистку «Яблока» после акции у здания Минобороны Полиция задержала активистку партии «Яблоко» Волох после акции у здания Минобороны в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активистка партии «Яблоко» Мария Волох сообщила в Telegram, что полиция задержала ее после акции у здания Минобороны в Москве. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов с утра дежурили у ее дома. Задержание произошло в кальянной, которая располагается неподалеку от места жительства Волох. Она отметила, что полицейские пытаются найти других участниц акции.

Меня задержали в кальянной! Полицейские с утра дежурили у моего дома. Представились как уголовный розыск. Утром проснулась от звонков соучастниц нашей вчерашней пацифистской акции у Минобороны. Марии Баландиной звонил участковый, а Ирине Родионовой сотрудник уголовного розыска. Просили явиться в ОВД Арбат на дачу объяснений. Связи с Викторией Макеевой пока нет, — написала Волох.

По словам активистки, она была доставлена в отделение полиции, к ней якобы не пускают адвоката.

Зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров уточнил в Telegram-канале, что девушке могут вменять ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Накануне четыре активистки партии «Яблоко» — Волох, Родионова, Макеева и Баландина — провели акцию около здания Минобороны в Москве. На опубликованном в Сети видео показано, что девушки оделись в костюмы химзащиты с надписями No nukes, зажгли фаеры и начали позировать на фоне министерства. Активистки заявили, что их акция направлена против эскалации конфликта на Украине и возможного применения тактического ядерного оружия.