В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве за прошедшие сутки выпала четвертая часть месячной нормы осадков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

Меньше чем за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков, прирост снега составил до 14 см, — говорится в тексте.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что очистка ключевых транспортных магистралей, тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, объектам метрополитена, соцучреждениям ведется непрерывно.

В горхозяйстве предупредили москвичей о том, что во второй половине дня 11 декабря ожидаются сложные погодные условия – мокрый снег, ледяной дождь, местами гололед. Гражданам порекомендовали быть предельно внимательными на тротуарах и дорогах и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.

В Главуправлении содержания территорий (ГУСТ) Московской области сообщили, что в ликвидации последствий снегопада задействованы более 16 тысяч человек и 1139 единиц техники.

Ранее едущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что осадки в столице ожидаются и 12 декабря. Однако теперь это будет дождь. По словам синоптика, москвичей ожидает «настоящий тропический дождь» - от 23 до 33 мм осадков, что составляет 40–60% от всей месячной нормы декабря.