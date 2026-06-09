В Москве за сутки сбили 18-й беспилотник Число сбитых в Москве БПЛА выросло до 18

В Москве сбили еще один украинский беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Таким образом, общее число сбитых дронов составило 18.

Сбит еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на территории нефтебазы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, возникшее 6 июня в результате атаки БПЛА. По информации штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, все работы по тушению пожара завершены.

Также три украинских беспилотника были сбиты над медсанчастью Энергодара. Глава города Максим Пухов сообщил, что были повреждены генераторы. Пострадавших среди персонала и пациентов нет.

До этого дежурные средства ПВО и мобильные огневые группы сбили более 20 украинских беспилотников на подлете к Чонгарскому мосту в Херсонской области. Как уточнил глава региона Владимир Сальдо, мост был повторно поврежден из-за ночного удара ВСУ, движение по нему перекрыто.