В Москве за оскорбление участников СВО задержали мужчину В Москве мужчина оскорбил участников СВО и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители Москвы задержали мужчину, подозреваемого в оскорблении участников военной спецоперации, сообщили в пресс-службе СК России. По данным ведомства, против него возбудили уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

В социальных медиа распространяется информация о том, что мужчина, находясь в столичном регионе, вел трансляцию в сети Интернет с помощью видеостримингового сервиса, в ходе которой высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Следователи провели обыски по месту жительства 37-летнего фигуранта. Правоохранители изъяли у него все найденные технические устройства.

В Пензенской области ранее нашли в Сети видеоролик, в котором треш-стример оскорбил участников СВО. Сотрудники полиции задержали молодого человека. Блогер признал свою вину, объяснив, что выпил и не контролировал свои эмоции, и просил прощения за оскорбление чувств других людей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее также появилась информация, что дагестанского блогера Карима Омарова, известного как Керя, проверят на экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил России. По данным СМИ, с подобным заявлением в Генпрокуратуру обратились активисты из «Сорока сороков».