В Москве за мат в адрес полицейских арестован американец Гражданин США получил 10 суток ареста за ругань в адрес российских полицейских

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Гагаринский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Анжело Джозефа Таларико Четвертого по делу о нецензурной ругани в адрес полицейских, передает ТАСС со ссылкой на решение по апелляции на арест американца. Его признали виновным по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти. Американец себя виновным не признал.

Таларико Четвертый находится в России по виду на жительство. Его проступок выражался в неуважении к обществу, сопровождающемся нецензурной бранью в общественном месте. Известно, что он приставал к полицейским и нецензурно выражался в их адрес.

Недовольство американца вызвали оперативники и следователь ОМВД России по Кольскому району Мурманской области. Они приехали в московскую квартиру супруги гражданина США с обыском по уголовному делу о краже биткойнов. Таларико Четвертый обругал их на английском языке, но полицейские поняли некоторые выражения и доставили правонарушителя в отдел полиции.

В московском районе Щукино в ночь на 3 мая турист из США Уильям Рассел разбил окно детской библиотеки, проник в помещение, разделся и лег спать. Известно, что американец работает репетитором по английскому языку. Он окончил курсы в Международной академии TEFL (ITA). В России по своей туристической визе он может находиться до конца 2024 года.

Во Владивостоке 2 мая был задержан американский солдат по обвинению в преступном поведении. Официальный представитель Пентагона Синтия Смит отказалась разглашать детали случившегося, сославшись на деликатность ситуации.