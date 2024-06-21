Юноши попытались ограбить подростка в игровом клубе и попали на видео В Москве юноши с ножом и пистолетом вымогали у подростка деньги в игровом клубе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ночь на 21 июня в Москве двое юношей в возрасте 18 и 20 лет вымогали в игровом клубе деньги у 16-летнего знакомого, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Они подошли к подростку с двух сторон и угрожали ему предметами, похожими на травматический пистолет и нож. Момент преступления попал на запись камер внешнего видеонаблюдения.

По предварительной информации, в ночь на 21 июня 2024 года двое молодых людей 18 и 20 лет, находясь в помещение игрового клуба на Сиреневом бульваре, начали требовать денежные средства у ранее знакомого 16-летнего посетителя заведения, применяя при этом предметы похожие на травматический пистолет и нож, — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что действия злоумышленников были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Сами обидчики установлены, но пока не задержаны.

Ранее в городе Советске Калининградской области женщина в красной куртке напала на подростка и отняла у него сумку с мобильным телефоном и банковской картой. 12-летний мальчик обратился к полиции и те задержали по горячим следам 26-летнюю подозреваемую.