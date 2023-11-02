В Москве взяли под стражу пытавшихся устроить теракт в университете мужчин Суд Москвы взял под стражу трех мужчин за попытку устроить взрыв в РУДН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу троих молодых людей, которые обвиняются в попытке осуществить теракт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, сообщила ТАСС пресс-служба суда. Россиянам грозит до 20 лет лишения свободы.

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказали представители суда.

Все трое обвиняются по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору). В суде не раскрыли никаких подробностей этого уголовного дела, но отметили, что мужчины пробудут в СИЗО до начала января 2024 года.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в военкомате Твери. Агент украинских спецслужб планировал подорвать здание с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Завербованный россиянин был нейтрализован.

Позднее Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову — фигуранту уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), планировавших взрыв на Лубянке. Хаитов признал свою вину, поэтому его дело было рассмотрено в особом порядке.