В Москве взорвалось такси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такси взорвалось на Волгоградском проспекте в Москве, передает Telegram-канал дептранса. На месте уже работают пожарные. О пострадавших информация не поступала.

В МВД Telegram-каналу сообщили, что производится проверка. О причинах ЧП не сообщается.

5 декабря сообщалось, что в жилом доме на Спартаковской улице в Казани взорвался газ, один человек погиб. Отмечалось, что причиной случившегося мог стать взрыв бытового газа в одной из квартир. Telegram-канал Readovka отмечал, что очевидцы услышали взрыв, затем из квартиры вылетели стекла и начался пожар.

В МЧС позже опровергли информацию о взрыве газа. По словам представителей ведомства, в квартире из-за высокой температуры лопнуло окно, это и услышали свидетели. Один человек погиб, семеро вышли из подъезда на улицу самостоятельно.

1 декабря в жилом доме в городе Волжском Волгоградской области произошел пожар в одной из квартир. В результате возгорания пострадал один человек. В МЧС не подтвердили информацию о взрыве бытового газа, которая появилась ранее. До этого городская мэрия сообщила, что в жилом доме взорвался бытовой газ, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар.