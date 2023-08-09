На московском рынке «Садовод» выявили три случая кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три случая кори выявили у сотрудников московского рынка «Садовод», сообщает столичное отделение Роспотребнадзора. По информации организации, среди работников организовали вакцинацию, 680 человек получили прививку.

В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок "Садовод"» по адресу: МКАД, 14-й километр, дом 4, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинации против кори работников рынка, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Организация добавила, что ситуация по распространению кори на рынке находится под строгим контролем.

Ранее в поселке Жирекен Чернышовского района Забайкалья четверо детей и один взрослый заболели корью. Уточняется, что инфекцией заразились подростки в возрасте от 15 до 17 лет и взрослый в возрасте 40 лет. Сейчас специалисты устанавливают круг их контактных лиц.

17 июля в Забайкалье выявили второй случай заражения корью. Симптомы заболевания проявились у 32-летнего жителя поселка Букачача Чернышевского района. Первый случай подозрения на заражение этой инфекционной болезнью был зарегистрирован 11 июля у двухлетнего ребенка из поселка Чернышевск.