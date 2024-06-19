В Москве выявили и взяли под наблюдение 76 человек с симптомами ботулизма Роспотребнадзор: в Москве после обзвона нашли 76 человек с симптомами ботулизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило в столице 76 человек, переносивших ботулизм. Как отмечается на сайте ведомства, специалисты службы провели телефонный опрос более тысячи москвичей.

Специалистами управления проведен обзвон и опрос 1034 человек, при котором активно выявлены 76 с симптомами разной степени проявления, — сказано в сообщении.

Отмечается, что пятерым заболевшим потребовалась госпитализация, остальных взяли под медицинское наблюдение. По четырем адресам были обнаружены и отправлены на экспертизу в лабораторию остатки продукции «Салат лобио из фасоли», произведенной ООО «Локалкитчен».

Ранее сообщалось, что специалисты московского Роспотребнадзора в ходе расследования случаев ботулизма изъяли более 60 тонн пищевой продукции. Отмечалось, что специалисты не рекомендуют употреблять в пищу «Салат лобио из фасоли» в вакуумной упаковке изготовителя ООО «Локалкитчен». Также врачи ведомства призывают при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

До этого официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что все случаи отравления ботулотоксином в России были связаны с употреблением салата с фасолью компании «Локалкитчен». Правоохранители уже задержали в рамках возбужденного уголовного дела гендиректора предприятия, руководителя отдела качества, а также главу компании — производителя фасоли «Савон-К».