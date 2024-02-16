В Москве выяснят причину смерти пациентки после пластической операции Росздравнадзор установит причину смерти женщины в Москве после подтяжки лица

Фото: Lino Mirgeler/Global Look Press

Росздравнадзор выяснит причину смерти пациентки, скончавшейся в московской клинике после пластической операции, написано в Telegram-канале федеральной службы. Установлено, что она проходила процедуру круговой подтяжки лица.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки, которая скончалась в частной столичной клинике после круговой подтяжки лица, — уточнила пресс-служба.

Telegram-канал «112» ранее сообщил о смерти 64-летней пациентки в медицинской клинике в Пуговишниковом переулке. По данным канала, 15 февраля женщине провели удачную пластическую операцию, после чего оставили для наблюдения, но через день она умерла. Источники «112» допускают, что причиной ее смерти мог стать оторвавшийся тромб.

В начале февраля сотрудники Росздравнадзора в ходе проверки сети клиник пластического хирурга Тимура Хайдарова нашли «грубые несоблюдения лицензионных требований». Ему могут присудить административный штраф или приостановить работу медицинских учреждений на срок до 90 дней. Поводом для проверок стали жалобы певиц Любови Успенской и Славы на плохое качество пластических операций. Помимо них о плохом качестве услуг звездного хирурга начали говорить и другие пациенты. Число пострадавших постепенно выросло до 60 человек, им начали предлагать компенсацию.