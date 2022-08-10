В Москве выставили в аренду антресоль за 7,9 тысячи рублей в месяц

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Московский арендодатель в сфере жилья предложил желающим снять место на антресоли, пишет Lenta.ru. Цена — 7,9 тысячи рублей в месяц. Отмечается, что на месте под потолком присутствует все необходимое для комфортного пребывания.

В распоряжении арендаторов, как заявил собственник, будет матрас, зеркало, скромных размеров шкаф, часы, доска для записей, разноцветное освещение и доступ к сети Wi-Fi.

Съемщик также может воспользоваться ванной, кухней и туалетом. Стоимость аренды — 7,9 тысяч рублей без учета коммунальных услуг.

Ранее исследование Центрального информационного агентства недвижимости показало, что за месяц в России выросла стоимость долгосрочной аренды квартир. Средняя цена долгосрочной аренды «однушек» в 18 ключевых для российского рынка локациях (города-миллионники, а также Московская и Ленинградская области) в августе достигла 20,8 тысячи рублей в месяц, «двушек» — 31,2 тысячи рублей. За месяц эти показатели поднялись на 3,5% и 3% соответственно.