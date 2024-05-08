В Москве вырастут цены на проезд в общественном транспорте В Москве с 20 мая изменятся тарифы на проезд в городском транспорте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы объявил о решении повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщается в Telegram-канале ведомства. Там объяснили, что это необходимо для того, чтобы жители города продолжали пользоваться современным и комфортным городским транспортом.

С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%. В столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние до 45% дешевле, чем в других мегаполисах России, — рассказали в дептрансе.

Так, стоимость одной поездки по билетам «Единый» вырастет в среднем на два рубля, поездка по карте «Тройка» обойдется в 57, а по билету «90 минут» — в 85 рублей. Тем временем проезд по биометрии составит 53 рубля и останется самым выгодным способом оплаты разовой поездки.

Также изменились единые проездные билеты, записанные на карту «Тройка». Безлимитный на одни сутки будет стоить 340 рублей вместо 315, на три дня — 650 вместо 600, на 30 суток — 2870 вместо 2730. Проездной на три месяца обойдётся в 6950 рублей, сейчас он стоит 6600 рублей.

Кроме того, дептранс изменит тарифы и на наземный транспорт. Стоимость билетов на 30 дней составит 1820 рублей, на 90 дней — 4800 рублей, на год — 14 750 рублей. Тем временем стоимость проездного на метро и МЦД для студентов составит 540 рублей, единого безлимитного билета — 815 рублей.

При этом регулярный речной транспорт в несезон подешевеет на 20-50 рублей в зависимости от вида билета. Также москвичи и гости столицы смогут бесплатно ездить на регулярном речном транспорте по «Единому» на 30 дней.

Кроме того, в среднем на 5,5% проиндексируется стоимость перемещения и хранения автомобилей. Она останется ниже реальных затрат города на эвакуацию, — добавили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в Россию и Белоруссию выросли на $500–800 в зависимости от пункта назначения, при этом ставки морских фрахтов увеличились до $1500. Отмечается, что инициатором повышения стоимости выступила китайская сторона.