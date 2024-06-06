В Москве под окнами нашли тело арестовавшей художника Павленского судьи В Москве погибла арестовавшая художника Павленского судья Ларина

Арестовавшая художника-акциониста Петра Павленского судья Наталья Ларина погибла в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах. Женщина выпала их окна жилого дома.

Инцидент произошел на 1-й улице Машиностроения. Судья Наталья Ларина выпала из окна квартиры в жилом доме, она погибла, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ларина более 15 лет проработала в Таганском суде судьей по уголовным делам. Известность она получила благодаря приговору чиновнику Минтранса Владимиру Макарову за изнасилование дочери. Он отправился в колонию на 13 лет. В 2015 году Ларина арестовала Павленского. Кроме того, судья в 2019 году приняла решение об аресте серийного отравителя Мурата Сабанова. В прошлом году Ларина ушла на пенсию.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Саратова молодой человек и девушка погибли при падении с 18-го этажа. Тела нашли в 23:45 (22:45 мск) у подъезда дома. Прибывшие на место медики лишь смогли констатировать смерть. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Известно, что погибшим примерно 20–25 лет.