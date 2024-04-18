В Москве вынесли приговоры членам банды «черных риелторов» Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор банде «черных риелторов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговоры четырем членам банды «черных риелторов» в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В частности, Романа Гусельникова приговорили к восьми годам колонии общего режима за совершение 15 преступлений. Второй обвиняемый, Илья Красневский, был приговорен к трем с половиной годам в колонии общего режима, однако был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преступления.

Васильева Екатерина Викторовна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ назначенное Васильевой наказание в виде лишения свободы считается условным, — говорится в сообщении.

Ранее самарский пенсионер Фатхулла Исхаков попросил СМИ помочь добиться справедливости в суде по делу, в рамках которого он отсидел 13 лет в тюрьме за несовершенное убийство. Мужчина заявил, что нынешняя позиция судебной инстанции является издевательством.