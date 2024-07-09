В Москве ввели в эксплуатацию новый ЖК с парящим мостом

Фото: ГК «Основа»

В 20 метрах от Ботанического сада в Москве ввели в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса «VERY на Ботанической» с парящим мостом и термальным комплексом с бассейнами. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Основа».

Как рассказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко, концепцию ЖК определило его расположение рядом с Ботаническим парком. Из почти трех гектаров общей площади комплекса более двух гектаров было отдано под двухуровневое благоустройство и собственный двор-парк с парящим мостом длиной 200 м.

Во входных группах корпусов также размещены зоны отдыха, комнаты для колясок, велосипедов, мойки лап домашним питомцам, а также гостевые санузлы.

В рамках первой очереди уже высадили более 1000 деревьев и кустарников, а общая площадь цветников и многолетних посадок составила почти 700 кв. м.

Еще одной особенностью проекта стал собственный термальный курорт «Термолэнд» площадью более 2,6 тыс кв. м. В нем расположились СПА-зона, сауна, русская баня, детская сауна, хаммам, а также два круглогодичных бассейна, один из которых располагается на первом этаже, а второй, размером 10×4,5 м, находится под открытым воздухом.

Рядом с жилыми корпусами оборудованы две детские площадки, одна из которых располагается под большим тентом, воркаут-зона, а также площадка для игр в баскетбол, мини-футбол и волейбол. При этом сами жилые дома эко-квартала, по замыслу архитекторов, напоминают ствол березы с подрезками по углам — такие особенности помогают обеспечить объем зданий и усилить их визуальную составляющую.