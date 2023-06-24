В Москве ввели режим КТО: фото с улиц столицы

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сотрудники полиции на Красной площади

В Москве 24 июня был введен режим контртеррористической операции. Меры приняты в целях пресечения возможных террористических актов. В городе усилен контроль на дорогах. Также в столице отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Школьные выпускные вечера в Москве и общегородской выпускной в Парке Горького переносятся на 1 июля.

Накануне связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин сделал ряд заявлений, после которых в отношении него было возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

На этом фоне глава государства Владимир Путин обратился к народу. Он подчеркнул, что в период специальной военной операции нужно отбросить любые распри. Президент подчеркнул, что любая смута представляет смертельную угрозу.

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Глава государства назвал попытки расколоть общество ударом в спину стране и народу. Он заверил граждан, что действия властей будут жесткими. По словам Путина, все, кто сознательно встал на путь предательства, готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

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