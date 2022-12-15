В Москве введут противоэпидемические меры из-за ситуации с гриппом Роспотребнадзор призвал медработников носить маски из-за ситуации с гриппом

В связи с осложнением ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве вводятся противоэпидемические меры, сообщает городское управление Роспотребнадзора. Так, в ведомстве призвали работников медучреждений и объектов социальной защиты носить маски, предлагать их пациентам и организовать входной контроль на территории лечебных заведений.

Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что в Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и взрослых. Также на 15% снизилось число госпитализаций, в связи с чем в ведомстве выразили надежду на то, что пик заболеваемости пройден.

В Депздраве добавили, что в городе свободно 30% коек для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом. В поликлиниках для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших, предупредив распространение инфекции. Также москвичам рекомендуется обратиться к специалисту при первых симптомах ОРВИ.