В Москве вспыхнуло здание на площади 800 «квадратов» МЧС: площадь пожара в здании на севере Москвы увеличилась до 800 «квадратов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Площадь пожара в неэксплуатируемом здании на севере Москвы увеличилась до 800 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, при ликвидации возгорания обрушилась кровля.

МЧС России: по уточненной информации, площадь пожара в Москве увеличилась до 800 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. На месте работают более 70 специалистов и 25 единиц техники, — следует из заявления.

Ранее в Свердловской области пожар произошел в цеху по производству покрышек. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. По информации МЧС, к тушению были привлечены 32 специалиста и девять единиц спецтехники. Сообщение о возгорании в цехе на улице Базовой поступило в 18:45 мск 11 июня.

До этого в Иваново загорелась крыша Дворца искусств. Пожар мог начаться из-за взрыва газового баллона, используемого для ремонта кровли здания. Источник РЕН ТВ также допустил, что взрыв произошел на крыше драмтеатра в ходе проведения ремонтных работ. По его информации, взорвался газовый баллон, прохожие при этом не пострадали. На месте происшествия разгорелось пламя и валил черный густой дым. О потерпевших среди рабочих не сообщалось, резюмировали журналисты.