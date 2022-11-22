В Москве временно закроют участок оранжевой линии метро Участок между станциями метро «Октябрьская» и «Новые Черемушки» закроют 3-7 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве закроют участок Калужско-Рижской (оранжевой) линии между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» с 3 по 7 декабря, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram. Отмечается, что это будет сделано для прокладки второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии.

С 3 по 7 декабря 2022 года включительно мы закроем участок между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии — он пройдет, в том числе, под участком оранжевой ветки. Поэтому повторное закрытие участка необходимо, — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 8 ноября досрочно открылся участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. По словам градоначальника, ограничения в передвижении пассажиров были связаны с прокладкой тоннеля Троицкой линии.

Мэр Москвы уточнил, что Троицкая линия метро пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Собянин подчеркнул, что на новой линии будут пересадки на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую, Сокольническую линии и МЦК.

По его словам, близ новых станций живут примерно миллион человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.