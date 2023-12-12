В Москве возобновили выдачу прав и регистрацию авто

Подразделения Госавтоинспекции Москвы возобновили выдачу водительских удостоверений и регистрацию автотранспортных средств, сообщили в ведомстве. Однако пока государственные услуги можно получить только в представительствах, расположенные во флагманских многофункциональных центрах.

В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах, — говорится в сообщении.

Проблемы с оформлением документов произошли утром во вторник, 12 декабря. Причиной случившегося стал сбой в работе информационных ресурсов ведомства.

Ранее сообщалось о сбое движения на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Поезда не ходят между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Это связано с проверкой инфраструктуры, пояснили в департаменте. До этого поступала информация, что по неустановленной причине на ветке отключилось электроснабжение.

До этого произошел сбой в работе мобильного приложения и сайта Альфа-Банка. В банке отметили, что нарушение доступа не имеет отношения к неисправностям и является результатом технических работ. Трудности со входом в свои сервисы кредитная организация устранила в тот же вечер.