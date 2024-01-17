В Москве возле многоэтажки нашли тело мужчины с разбитой головой

Фото: t.me/moscowproc

На улице Зацепский Вал в Москве около жилого дома обнаружено тело мужчины с разбитой головой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Установлена личность погибшего и возраст — ему было 40 лет.

Около жилого дома на улице Зацепский Вал обнаружено тело мужчины 1984 г. р. с телесными повреждениями в области головы. На месте координирует работу правоохранительных органов первый заместитель Замоскворецкого межрайонного прокурора Сергей Михеев, — сообщили в прокуратуре.

Судя по опубликованным прокуратурой фото, тело мужчины нашли на лестнице у входа в подвал. В ближайшее время решится, по какой статье заведут уголовное дело.

До этого стало известно, что в городе Ачинске Красноярского края задержаны двое местных жителей по подозрению в убийстве 75-летнего мужчины. По версии следствия, пенсионера лишили жизни из-за 1 млн рублей, которые ему задолжал один из подозреваемых. Согласно материалам уголовного дела, потерпевший регулярно приезжал в Ачинск из Армении для лечения. При этом он неоднократно одалживал деньги 56-летнему местному жителю. Чтобы не возвращать накопившийся долг, тот решил расправиться с пожилым кредитором.