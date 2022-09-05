В Москве возле метро «Аэропорт» в туалете нашли тело мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве возле станции метро «Аэропорт» в туалете нашли тело мужчины. Очевидцы сообщают, что стены кабинки перепачканы кровью. Мужчине на вид 40-50 лет. Полиция оцепила место происшествия.

30 августа в Москве станция «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии была закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. По одной из версий, на станции мужчина случайно разбил банку с бромом возле входа.

Некоторые пассажиры сообщали, что они почувствовали «резкий и достаточно едкий запах». У некоторых началось головокружение. Кроме того, очевидцы рассказали, что на станции пахло хлором или белизной.

Эксперт центра судебных химических исследований ООО «Судхимэксперт» Михаил Косточка предположил в беседе с NEWS.ru, что при инциденте на «Владыкино» могла произойти утечка хлора. По его словам, бром более тяжелый, а вот хлор гораздо более летучий.