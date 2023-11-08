В Москве избили известного шансонье В Москве избили вокалиста группы «БумеR» Игоря Кулинича

Фото: vk.com/Игорь Кулинич

Игорь Кулинич

В Москве во время конфликта участника группы «БумеR» Игоря Кулинича избил родственник, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, музыканту потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел накануне ночью на улице Наташи Ковшовой. В ходе конфликта на бытовой почве родственник избил Игоря Кулинича, в результате музыканту понадобилась помощь медиков, — сообщил собеседник издания.

По словам инсайдера, исполнителю диагностировали ушибы, при этом госпитализация ему не понадобилась. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили агентству, что по факту причинения телесных повреждений проводится проверка, однако подробности не уточнили.

Telegram-каналу SHOT стало известно, что инцидент произошел в районе Очаково-Матвеевское. В результате драки вокалисту повредили нос. Как утверждается, шансонье сам обратился в больницу, где ему провели необходимые процедуры и отпустили домой.

Ранее в столице избили актера Александра Ведменского, известного по ролям в сериалах «Универ» и «Пятницкий», из-за позиции по специальной военной операции. Драка произошла рядом с гостиницей «Украина» на Кутузовском проспекте, пострадавшего артиста доставили в больницу.