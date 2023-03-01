В Москве водителя грузовика раздавило кабиной во время ремонта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы водителя насмерть раздавило кабиной грузовика во время ремонтных работ, пишет «360» со ссылкой на источник. Спасатели вытащили пострадавшего из-под машины и передали его врачам, однако мужчина скончался от полученных травм.

В Москве на улице Чертановской водитель грузовика Iveco занимался ремонтом транспортного средства, но в процессе его придавило кабиной. В 13.38 в МЧС получили вызов на место происшествия. Спасатели смогли поднять конструкцию и вытащить тело мужчины, но спасти его в итоге так и не удалось.

Ранее в Москве мусоровоз раздавил пенсионера, шедшего по одному из столичных дворов. Водитель грузовика не заметил пожилого мужчину, когда сдавал назад.

До этого в Москве на Ленинградском шоссе произошла авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В результате ДТП водитель одной из «Газелей» погиб на месте, а таксист был доставлен в больницу. По информации ГИБДД, водитель одного из грузовиков остановился, чтобы осуществить буксировку другого.

В ноябре в Москве грузовой автомобиль на полной скорости наехал на машину такси. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его пассажирка, который оказалась 34-летняя врач-нефролог. За рулем грузовика находился гражданин Белоруссии, который после столкновения скрылся с места происшествия, но был задержан. Впоследствии сообщалось, что за грузовиком подозреваемого числилось свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.