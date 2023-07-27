В Москве во время киносъемок сбили пенсионера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы во время съемок фильма машина сбила пенсионера, сообщает Telegram-канал Baza. 84-летний мужчина получил травму головы. На месте ДТП осталось пятно крови.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, но он отказался от госпитализации. ГИБДД на место аварии вызывали.

27 июля в Новосибирске на Бердском шоссе в районе станции Сеятель произошло ДТП с участием 69-летнего велосипедиста. Виновником стал водитель автомобиля марки Hyundai. В результате столкновения велосипедист погиб.

25 июля в Москве на улице Кировоградской машина марки Daewoo вылетела с дороги и врезалась в остановку. На видео с места происшествия видно, что авария произошла в результате столкновения с автомобилем Audi. Пострадала женщина, она госпитализирована.

Днем ранее в Москве водитель мопеда столкнулся с автокраном на улице Лобачевского. 20-летнего водителя мопеда с травмами госпитализировали. Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль процессуальную проверку по факту произошедшего.

До этого в Москве произошло еще одно смертельное ДТП с участием мотоцикла. Байк столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115 на пересечении улиц Совхозной и Краснодарской. Владелец легкового авто не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево. В результате аварии погибла 38-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Также травмы получил водитель байка, его доставили в больницу.