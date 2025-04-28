В Москве внезапно зазвучали сирены тревоги В разных районах Москвы прозвучали сирены воздушной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разных районах Москвы местные жители услышали звуки сирен тревоги. Кадры включения систем оповещения появились в Telegram-канале «Срочно, сейчас». По сообщениям очевидцев, сирены сработали как в центре столицы, так и в районах Чертаново, Измайлово, Печатники и Сокол.

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На данный момент официальных комментариев от властей не поступало. Такие сигнальные системы обычно используются либо для оповещения о возможной угрозе, либо в рамках плановой проверки оборудования.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о налете беспилотников ВСУ на Таганрог. По его данным, были повреждены два жилых многоквартирных дома, зафиксированы пожары.

Позже глава региона добавил, что все возгорания были оперативно потушены сотрудниками МЧС России, с двумя пострадавшими работали медики, у них зафиксировали ожоги и порезы. Обошлось без жертв. В области ввели режим ЧС, из поврежденного обломками беспилотника дома эвакуировали 85 человек.

Также Минобороны РФ информировало, что российские средства противовоздушной обороны перехватили три украинских беспилотника. Военное ведомство уточнило, что дроны ВСУ пытались атаковать Брянскую область. БПЛА противника были успешно ликвидированы.