В Москве внедорожник сбил пешехода-нарушителя Автомобилист сбил пешехода, пытавшегося перейти Ярославское шоссе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Ярославском шоссе в столице внедорожник сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают оперативные службы города.

На опубликованных видеокадрах видно, как мужчина, стоя у отбойника посередине шоссе, поднимает руку вверх и начинает неуверенно пересекать проезжую часть с интенсивным движением транспорта. В результате один из автомобилей не успел затормозить и сбил пешехода.

По имеющимся данным, в связи с инцидентом затруднено движение в сторону области. О состоянии пострадавшего не сообщается. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП на углу Звездного бульвара и Аргуновской улицы в Москве. Mercedes Диброва при повороте на Звездный бульвар задел полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта. Сам Дибров сообщил, что не пострадал.