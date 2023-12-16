Власти Москвы призвали горожан самим очистить дворы от снега «Осторожно, Москва»: в Москве власти объявили субботник по расчистке дворов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве власти объявили субботник по расчистке дворов от снега, сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва». Отмечается, что чиновники пообещали выделить лопаты и обеспечить горячий чай.

Как сообщается, на субботник пригласили жителей районов Ярославский, Ростокино, Ломоносовский, Лианозово, Алексеевский, Марфино, Южное Медведково, Марьина Роща, Лосиноостровский, Отрадное и Черемушки. Представители управ призвали горожан «помочь дворникам в их непростой работе и справиться с последствиями снегопада».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что следующая неделя для Москвы и Центральной России будет теплой и слякотной. По прогнозу синоптика, повышение температуры ожидается уже в воскресенье.

В целом зима в столице в этом году будет неоднородной, с очень большими температурными колебаниями. По словам Вильфанда, морозные дни с температурой ниже минус 15 градусов будут чередоваться с оттепелями, аномальные морозы будут постоянно сменяться резким потеплением.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, какая погода ожидает россиян с 18 по 24 декабря. По словам синоптика, практически во всех регионах страны на следующей неделе прогнозируется потепление до 0 градусов.