В Москве вернули в вольер сбежавшего из зоопарка орангутана

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Из вольера московского зоопарка «Планета обезьян» на Калужском шоссе сбежал орангутан, передает РИА Новости. Как сообщили агентству работники зверинца, животное быстро вернули.

Да, был у нас побег, но быстро вернули домой, — рассказали там.

Сотрудники зоопарка подчеркнули, что «небольшой орангутан» не представляет опасности для окружающих.

Этот вид приматов способен оборудовать свое жилище вполне человеческими предметами. Так, в Новосибирске поклонники орангутанов дарят паре обезьян в местном зоопарке пледы, белье, пеленки и игрушки. Один из жителей Оренбурга даже хотел подарить пуховый платок.

Около года назад ветеринары из Сколково спасли детеныша орангутана, у которого после компьютерной томографии обнаружили опухоль на шее. У животного выявили хроническую пневмонию и назначили курс антибиотиков.

Пять лет назад в Московском зоопарке родился суматранский орангутан. Детеныш весил всего 1,5 килограмма, и мать не выпускала его из рук. По словам генерального директора столичного зверинца Светланы Акуловой, суматранская разновидность орангутанов очень умна и изобретательна. Сотрудники зоопарка постоянно дают им развивающие игры и интересные предметы, которые животные вдумчиво изучают. Они также обладают выразительной мимикой.