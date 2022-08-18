В Москве в разы снизилась концентрация в воздухе загрязняющих веществ Москэомониторинг: концентрация загрязняющих веществ в воздухе столицы снизилась в семь раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве концентрация в воздухе загрязняющих веществ к 17:00 снизилась в семь раз по сравнению с утренними показателями. Превышений гигиенических нормативов не выявлено, сообщается в Telegram-канале Москэомониторинга.

По сравнению с ночными и утренними часами концентрации загрязняющих веществ снизились до 7 раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Экологическая обстановка остается на контроле, — говорится в заявлении.

Запах гари и смог появились в южных, юго-западных и западных районах столицы накануне. Причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве.

18 августа смог переместился в центральные и северные районы столицы. Уровень загрязнения воздуха утром оказался выше нормы на 30%, но специалисты заверили, что к концу дня он снизится за счет перемешивания воздушных масс. При этом москвичам порекомендовали временно ограничить прогулки и пользовать на улице масками.

Врио Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе действуют три лесных пожара общей площадью свыше 180 гектаров. В тушении задействовано более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

В Рослесхозе раскритиковали власти области за то, что они не среагировали на ситуацию с лесными пожарами должным образом и скрывали их реальные площади. Это не позволило вовремя задействовать федеральные силы в борьбе с огнем и привело к разрастанию площади возгорания.