В Москве в подъезде нашли очередной предмет, похожий на мину «360»: в Москве в подъезде нашли очередной предмет, похожий на мину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еще один предмет, похожий на мину, нашли в подъезде одного из многоквартирных домов на Можайском шоссе в Москве, сообщает «360» со ссылкой на источник. По его данным, снаряд находится между этажами.

Потенциально опасную находку обнаружили в доме № 38 на Можайском шоссе.

Также в столице у ТЭЦ-20 на улице Вавилова обнаружен неизвестный снаряд, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По данным канала, предположительно, это мина, которая лежала у забора ТЭЦ, примерно в 50 метрах от проходной. Минобороны информацию не комментировало.

Ранее SHOT сообщал, что в московском парке «Покровское-Стрешнево» обнаружили гранату. По информации канала, предположительно, боеприпас представляет собой советскую наступательную ручную гранату РГД-5. Предмет, похожий на гранату, нашли недалеко от Иваньковского пруда.

16 марта в подъезде жилого дома на востоке Москвы взорвалась страйкбольная граната. Инцидент произошел между 18-м и 19-м этажами дома № 13 на улице Константина Федина. На месте происшествия были обнаружены остатки игрового боеприпаса. В результате инцидента никто не пострадал.