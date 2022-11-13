В Москве в мусорном баке нашли изрезанное тело мужчины СК: в Москве в мусорном баке обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мусорном баке на юго-западе Москвы было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По данным следствия, поздним вечером 12 ноября в мусорном контейнере вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой в Москве, обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища. Личность погибшего устанавливается, — рассказала Иванова.

Правоохранителями рядом с местом происшествия был задержан подозреваемый в совершении преступления — мужчина 1999 года рождения. Было также обнаружено орудие преступления. В настоящее время следователи изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают свидетелей происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статья об убийстве.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка. Инцидент произошел на востоке Москвы. Тело 14-летнего подростка без верхней одежды было обнаружено прохожими днем 16 октября около озера Святое в Косино-Ухтомском райне Москвы. Ранее он не вернулся домой после прогулки со сверстниками. Сначала прохожие решили, что молодой человек «занимается йогой», поскольку он сидел на корточках, его голова была наклонена, а одежда аккуратно сложена рядом. Люди попытались поинтересоваться, все ли у него в порядке, но мальчик не ответил и тогда вызвали полицию.