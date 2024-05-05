В Москве в Царицынском пруду утонула женщина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве женщина утонула в Нижнем Царицынском пруду, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, тело в воде обнаружили охранники.

Как сообщает телеканал, нашедшие труп охранники вызвали правоохранителей. В итоге из воды достали тело женщины, которой на вид примерно 55-60 лет. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщали о гибели 19-летнего студента из Елабуги в Татарстане. Тело молодого человека нашли в шести метрах от берега реки Кама после того, как его автомобиль оказался в водоеме. Уточнялось, что юноша посадил за руль 18-летнюю девушку без водительских прав, когда отдыхал с друзьями.

До этого пресс-служба МЧС России сообщала, что в Иркутской области перевернулась аэролодка, она ушла под воду Байкала. На борту судна находились шесть человек, четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое утонули.

17 апреля стало известно, что автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимися из зоны специальной военной операции, затонул в Воронежской области. Пресс-служба Госкомитета республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям уточнила, что в результате поисковых мероприятий обнаружили машину и тела двух погибших. Третий мужчина еще не найден.