В московском бомбоубежище открыли клуб виртуальной реальности Жители столицы собирают подписи против открытия киберспортивного клуба в бункере

Фото: t.me/ostorozhno_moskva

В Москве бомбоубежище в районе Сокол переоборудовали в киберспортивный клуб, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В видео, опубликованном местными жителями, мужчина от лица Федерации гандбола России подтвердил, что они арендовали помещение, в котором также планируют открыть музей ГО и ЧС и проводить виртуальные экскурсии по полям сражений Первой мировой войны.

Оно [помещение] и сейчас бомбоубежище. Федерация гандбола российская открывает здесь киберспортивный клуб виртуальной реальности, — рассказал мужчина.

Местные жители собирают подписи против открытия клуба. Администраторы настаивают, что работают по закону и по согласованию с властями.

Ранее СМИ сообщали, что на сайте «Авито» появлялось объявление с предложением сдачи в аренду койко-места в бомбоубежище в 500 км от МКАД. Авторы объявления уточняли, что гостиница предоставляет трехразовое питание, медикаменты, а также автономное электроснабжение. На территории заведения размещены компьютерные и читальные залы, а также зоны для игры в приставку и просмотров кино. Сама библиотека фильмов заполнена на 20 ТБ.