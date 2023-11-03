В Москве в Большом Ангарском пруду нашли тело пенсионерки Прокуратура Москвы: в Большом Ангарском пруду обнаружено тело пенсионерки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере столицы в Большом Ангарском пруду найдено тело пенсионерки, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы. Следы насильственной смерти на нем обнаружены не были. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

В Большом Ангарском пруду обнаружено тело женщины 1957 г. р. без внешних признаков насильственной смерти. На месте работу правоохранительных органов координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и представители экстренных служб оцепили водоем. Отмечается, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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