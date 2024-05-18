На участке Сокольнической линии Московского метрополитена увеличили интервалы движения поездов, предупредил в Telegram-канале столичный департамент транспорта. Как долго продлятся временные изменения, не уточняется.
На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения для проверки состава, — сообщил дептранс.
На днях на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена произошел сбой. Причиной также стала проверка одного из составов. Движение на участке быстро восстановили.
Ранее в столичном метро мужчина избил пассажира метрополитена после перепалки. Инцидент произошел во время движения поезда от станции «Петровский парк» к станции «ЦСКА». В прокуратуре пообещали, что личность нападавшего в ближайшее время будет установлена. На кадрах видно, что пострадавший в нокауте, он несколько секунд лежал неподвижно.
Также недавно мужчина украл телефон у пассажирки Московского метрополитена на станции «Каховская» Большой кольцевой линии, но полицейские задержали его спустя час на «Киевской». Правоохранители изъяли смартфон и передали его владелице. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.