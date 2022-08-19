В Москве увеличат производство инновационных препаратов Заммэра Овчинский: в Москве увеличат производство инновационных лекарств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский биохимический холдинг планирует нарастить производство инновационных медицинских препаратов для лечения и профилактики различных дерматологических заболеваний до конца текущего года, пишет АБН со ссылкой на заявление главы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского. Отмечается, что выпуск лекарств увеличится до 7 млн единиц в год.

На форуме «Армия — 2022» та же фармацевтическая компания представила различные современные перевязочные средства на основе хитозана. Также была продемонстрирована запатентованная разработка — раневое высокопористое покрытие в форме аэрогеля. Лекарственное средство будет применяться для местного лечения различных видов ран и кожных повреждений.

Ранее стало известно, что в Подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» наладят производство лекарственных средств, многие из которых не имеют аналогов в России. Они будут применяться для лечения гематологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а также заболеваний нервной системы. Объем инвестиций, вложенных в проект, оценивается более чем в 1 млрд рублей. Благодаря новому производству будет трудоустроено более 70 жителей региона.