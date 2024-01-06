В Москве увеличат надежность подстанций после ЧП на «Бескудниково» Министр Шульгинов поручил увеличить надежность подстанций в Москве после ЧП

Фото: АГН «Москва»

Министр энергетики Николай Шульгинов проверил ход аварийно-восстановительных работ на подстанции «Бескудниково» в Москве, на которой 4 января произошло возгорание, сообщила пресс-служба ведомства. Также чиновник поручил разработать план по повышению надежности всех столичных подстанций.

Министром было дано поручение при расследовании причин произошедшего привлечь научные центры и разработать план мероприятий по повышению надежности как подстанции «Бескудниково», так и других подстанций 500кВ московской энергосистемы, — уточнили в Минэнерго.

Пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции на северо-востоке столицы. Речь идет о подстанции, расположенной в Высоковольтном проезде. Из-за высокой температуры произошло оплавление вентилируемого фасада подстанции. Пожар привел к отключению света и отопления в столичных районах Алтуфьево, Бибирево и Отрадное. В общей сложности из-за ЧП без электричества остались не менее 40 домов.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что электроснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено. Он добавил, что 20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан.