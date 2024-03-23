В Москве устроили рейды по общежитиям с мигрантами после теракта «112»: полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве устроили массовые рейды по общежитиям, где проживают мигранты, сообщает Telegram-канал «112». Как сообщили очевидцы, в Тверском районе у хостела в Минаевском переулке припаркованы полицейские машины и автозак.

Отмечается, что силовики досматривают иностранцев на наличие оружия. Также был усилен контроль за проезжающими автомобилями. Как отмечают очевидцы, представители полиции уже задержали группу людей.

Ранее ряд мировых лидеров высказали соболезнования России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», отметив, что ответственность за произошедшее взяло на себя движение ИГИЛ. Интерпол выразил готовность оказать поддержку России в расследовании теракта в подмосковном концертном зале, сообщил генеральный секретарь организации Юрген Шток. Он назвал случившееся ужасающим актом против невинных жителей.

Тем временем МИД Таджикистана опроверг сообщения о причастности к теракту трех граждан республики, которые ранее распространились в СМИ и Telegram-каналах. В Душанбе заявили, что двое из них сейчас находятся в Таджикистане, а третий работает таксистом в Самарской области. Информацию о четвертом гражданине в ведомстве не предоставили.