В Москве установили боксерскую грушу в виде Байдена

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

В московском районе Аэропорт неизвестные установили боксерскую грушу с прикрепленным изображением президента США Джо Байдена. Об этом сообщают подписчики районной группы на Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Новости нашего района: у ТЦ «Галерея Аэропорт» поставили боксерскую грушу в виде Байдена, а желающие подходят и бьют ее, — рассказала пользовательница Сети.

К ее посту была прикреплена фотография, на которой девушка бьет ногой по боксерской груше.

Фото: Социальные сети

Другие пользователи в большинстве своем негативно отреагировали на установку арт-объекта, назвав это «пошлостью».

Убожество. Ужас в том, что находятся те, кому это нравится. Разруха точно в головах..., — заявил один из комментаторов.

Другой отметил, что подобные меры «позорят Россию и русский народ».

Сегодня утром президент США заявил, что большинство американцев могут и не осознавать, какие интересы США преследуют на Украине. По его словам, люди больше думают, чем накормить детей, как заплатить за их образование и о других обыденных вещах.