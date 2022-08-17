В Москве усилили контроль за состоянием воздуха из-за запаха гари Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха из-за запаха гари в южных, юго-западных и западных районах Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве из-за сообщений о запахе гари в южных, юго-западных и западных районах, сообщили ТАСС в столичном управлении ведомства. Уточняется, что организована лабораторная проверка на расширенный перечень веществ, в том числе свойственных процессу горения.

Усилен контроль за состоянием атмосферного воздуха и организован лабораторный контроль атмосферного воздуха силами филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. Как уточнили NEWS.ru в столичном главке МЧС РФ, задымлений в самой Москве не обнаружено. По данным спасателей, причиной могут являться три действующих очага лесных пожаров в Рязанской области. При этом возгораний на территории Москвы не обнаружено. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

Позднее в Сети появилось видео лесного пожара в Рязанской области, дым от которого дошел до Москвы. Очаг находится примерно в 200 километрах от столицы.