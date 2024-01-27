В Москве умер детеныш косатки Наи через месяц после рождения

Фото: moskvarium.ru

В Москве скончался детеныш косатки Наи, впервые в России рожденный в искусственной среде обитания, сообщает пресс-служба Центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Причиной смерти стал врожденный порок сердца, который было невозможно вовремя диагностировать.

29 декабря 2023 года в России прошли первые роды косатки в искусственной среде обитания. Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать, — говорится в сообщении.

Ветеринары не проводили медицинские обследования косатки, а только визуально монитороли ее активность и кормление, поскольку любое вмешательство извне в первые месяцы жизни могло негативно отразиться на взаимодействии детеныша и матери. Команда «Москвариума» продолжает круглосуточно следить за состоянием самки Наи.

Несмотря на то, что Ная, безусловно, переживает потерю детеныша, благодаря доверительной связи с тренерами центра она позволила увести себя в отдельный вольер и забрать малышку для проведения всех необходимых исследований, — заявила глава ветеринарной службы «Москвариума» Ирина Суворова.

Роды косатки Наи длились почти двое суток. Ветеринарам пришлось колоть стимулирующие препараты, а возле большого бассейна все время дежурила бригада ветеринаров, биологов и тренеров. С кормлением у Наи также не сразу все получилось. Этот процесс в природе начинается в течение двух суток после родов, но первое время Наи отдыхала и не двигалась с места.