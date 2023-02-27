В Москве учитель избил ученика из-за прически Ученик в московской школе №2031 получил травму носа и головы от педагога из-за длины волос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московской школе №2031 педагог Сергей Окопский избил восьмиклассника во время урока по финансовой грамотности, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчину возмутили длинные волосы ученика и он потребовал от него покинуть кабинет. Когда молодой человек отказался, мужчина повалил его, а после вытащил из кабинета и начал избивать. Прибывшие на место медики диагностировали у школьника травмы головы и носа.

Известно, что Окопский руководит в школе кадетским классом.

Ранее директор московской школы №1584 потребовала возбудить уголовное дело о клевете в отношении пяти родителей учеников, требовавших ее увольнения. Для этого она распечатала 800 страниц скринов с комментариями про нее в соцсетях под авторством обидчиков. Родителям не нравилось, что директриса закрыла актовый зал, музей и уволила опытных преподавателей.

В начале февраля мать 14-летнего подростка, которого избили в элитной московской школе, потребовала от образовательного учреждения компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей. Женщина уже подала в суд и перевела мальчика на домашнее обучение. Инцидент с избиением произошел в школе. Подростка избил одноклассник. У пострадавшего после драки был сломан нос и разбита голова. Травмы были настолько сильными, что школьник даже оказался на операционном столе. На следующий день после произошедшего школу без разбирательств закрыли на так называемый ковидный карантин.