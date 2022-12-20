Школьник сломал учителю нос на уроке химии в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московской школе ученик набросился на учителя химии после сделанного замечания, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. После нападения школьника учителя госпитализировали с различными травмами, врачи также диагностировали перелом носа.

Источник сообщил, что конфликт между преподавателем и учеником столичной школы вспыхнул во время урока. После сделанного замечания 15-летний подросток вместо того, чтобы извиниться, набросился на учителя с кулаками, сломав ему нос.

Врачи диагностировали у 28-летнего учителя химии переломы носа, костей кисти рук, а также многочисленные ушибы.

В ноябре ученик восьмого класса тульской школы в присутствии одноклассников ударил классного руководителя, женщину. Родители одноклассников школьника рассказали, что восьмиклассник учится с их детьми второй год и у него все чаще проявляются вспышки ярости. Они подчеркнули, что агрессивный подросток не общается ни с кем из класса. Взрослые обеспокоены, что никакие меры против вспыльчивого юноши не принимаются.

На Ставрополье в станице Барсуковской школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды. На перемене один ребенок измазал другому мелом пиджак. Последний ударил ногой в грудь своего одноклассника, тот отключился и, не приходя в сознание, умер. Нападавшего подростка задержали и доставили в следственный отдел.