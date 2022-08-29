Организатора элитного автопробега в Москве арестовали на 15 суток

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Вид с квадрокоптера на штрафстоянку, куда эвакуировали люксовые автомобили с несогласованной акции в центре Москвы

Организатор пресеченного несанкционированного пробега элитных спортивных автомобилей в центре Москвы Алексей Хитров получил 15 суток административного ареста, сообщил Таганский суд столицы. Срок ареста суд постановил считать с момента фактического задержания Хитрова в минувшее воскресенье, передает ТАСС.

Признать Хитрова Алексея Александровича виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка») и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста, — говорится в сообщении.

В воскресенье днем сотрудники полиции пресекли проведение несогласованных гонок на спорткарах в центре Москвы. На иномарках, которые должны были проехать по центру столицы, организаторы планировали поместить наклейки «Богатые и успешные». Участников незаконного автопробега доставили в полицию для разбирательства. Среди задержанных оказались бывший мэр Архангельска Александр Донской, соучредитель международного венчурного фонда Reaction Global Тимур Унароков и организатор несанкционированного автопробега Алексей Хитров. Участниками гонок в центре столицы могли стать более 170 элитных дорогостоящих иномарок: Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5, Bentley Continental GT II.

Кроме того, по данным Telegram-канала Baza, на Хитрова написали как минимум три заявления о мошенничестве. Владельцы суперкаров отправили разные суммы за участие, но мероприятие, как известно, так и не состоялось. К примеру, Михаил Хайбобин из Санкт-Петербурга утверждает, что перечислил организаторам почти полмиллиона рублей. Алексей Иванов из Ростова-на-Дону отправил Хитрову $550, а Игорь Автомонов — 67 500 рублей.

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