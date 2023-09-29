В Москве у торгового центра нашли две гранаты SHOT: в Москве у ТЦ «Мариэль» нашли две гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском районе Марьино были обнаружены две гранаты, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, на место уже прибыли сотрудники экстренных служб, которые оцепили территорию до приезда взрывотехников.

Как пишет SHOT, гранаты нашли на газоне вблизи торгового центра «Мариэль» на Люблинской улице. Другие детали инцидента не раскрываются. Официальных комментариев также пока не поступало.

Ранее также сообщалось, что в северной части Москвы прохожие обнаружили подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию и выяснили, что предмет угрозы не представляет. Как оказалось, до этого в Москве проходили антитеррористические учения при участии военнослужащих срочной службы. Когда тренировки завершились, солдаты забыли забрать реквизит.

В июне в российской столице угрожали взорвать пятизвездочный отель «Метрополь». Злоумышленник позвонил на ресепшен и заявил, что его знакомый собирается принести в гостиницу килограмм взрывчатого вещества, указав его приметы, включая рост, цвет волос и одежду. Угроза оказалась ложной. Кроме того, из-за угрозы минирования несколько раз проводили эвакуацию в парке «Зарядье».