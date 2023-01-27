В Москве у станции Киевская автобус сбил человека

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Москве рядом со станцией метро Киевская автобус сбил человека, сообщает РЕН ТВ. На видео видно, как голову пострадавшего держит на руках неизвестный мужчина. Подробности происшествия уточняются.

На представленном в Telegram-канале РЕН ТВ видео также можно заметить, что пострадавший лежит на пешеходном переходе, пока мимо него проезжают автомобили.

Ранее сообщалось, что в Красноярске водитель автобуса не заметил пожилую пассажирку и тронулся во время ее посадки, из-за чего женщину сначала зажало дверьми, а затем она оказалась под колесами транспортного средства. Как сообщили в региональном главке МВД, от полученных травм пенсионерка скончалась. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Автовокзал Восточный» на ул. Глинки.

Позднее водитель рассказал, что не заметил пенсионерку в темноте. Он рассказал, что закрыл дверь после того, как посмотрел в зеркало заднего вида, и никого там не увидел. Когда стоявшие перед автобусом машины освободили проезд, он закрыл дверь и тронулся, после чего к нему подбежала женщина и сообщила, что он задавил пожилую женщину.